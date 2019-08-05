В связи с наблюдающимся в праздничные и выходные дни ростом пассажиропотока многие граждане отдают предпочтение именно железнодорожному транспорту как наиболее комфортному и выгодному средству передвижения.

Как сообщила Trend в понедельник руководитель пресс-секретариата ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натаван Байрамова, коллектив Департамента пассажирских перевозок ЗАО в связи с праздником Гурбан работает в усиленном режиме, передает Day.Az.

В связи с увеличением пассажиропотока к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, обеспечивается прицепление необходимого числа дополнительных вагонов.

Кроме того, в целях обеспечения возрастающего в дни праздника Гурбан спроса на пассажирские перевозки в направлении Баку-Гянджа-Баку 10 и 13 августа 2019 года на этот маршрут будет назначен дополнительный поезд.

Продажа билетов на пассажирские поезда осуществляется за 10 дней до отправления, а на места в дополнительных вагонах - в день, когда их прицепят к составу.

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