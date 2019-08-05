https://news.day.az/society/1144523.html В Набрани автомобиль сбил трех пешеходов, есть погибший
В Набрани автомобиль сбил трех пешеходов, есть погибший
В Хачмазском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, происшествие зафиксировано в зоне отдыха Набрань.
Автомобиль марки "ВАЗ-2109" сбил 3 пешеходов, один из которых - житель поселка Илису города Худат Халыгов Алисахиб Рамиз оглу 1997 г.р. погиб на месте происшествия. Двое других помещены в больницу с различными травмами.
По факту возбуждено уголовное дело.
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