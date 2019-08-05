В Хачмазском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, происшествие зафиксировано в зоне отдыха Набрань.

Автомобиль марки "ВАЗ-2109" сбил 3 пешеходов, один из которых - житель поселка Илису города Худат Халыгов Алисахиб Рамиз оглу 1997 г.р. погиб на месте происшествия. Двое других помещены в больницу с различными травмами.

По факту возбуждено уголовное дело.

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