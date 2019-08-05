В связи со вчерашним пожаром в ТЦ "Садарак" в Баку, в скорую помощь обратились 16 человек. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава Азербайджана, передает Day.Az.

На месте происшествия была оказана помощь шести пострадавшим, остальные 10 человек были доставлены в Клинический медицинский центр.

"Один из этих десяти человек является сотрудником торгового центра, на территории которого произошел пожар, остальные - сотрудники МЧС и МВД, участвовавшие в тушении пожара. После оказания помощи они были отпущены домой", - сообщили в министерстве.

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