https://news.day.az/society/1144530.html Минздрав о состоянии пострадавших в результате пожара в ТЦ "Садарак" В связи со вчерашним пожаром в ТЦ "Садарак" в Баку, в скорую помощь обратились 16 человек.
Минздрав о состоянии пострадавших в результате пожара в ТЦ "Садарак"
В связи со вчерашним пожаром в ТЦ "Садарак" в Баку, в скорую помощь обратились 16 человек. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава Азербайджана, передает Day.Az.
На месте происшествия была оказана помощь шести пострадавшим, остальные 10 человек были доставлены в Клинический медицинский центр.
"Один из этих десяти человек является сотрудником торгового центра, на территории которого произошел пожар, остальные - сотрудники МЧС и МВД, участвовавшие в тушении пожара. После оказания помощи они были отпущены домой", - сообщили в министерстве.
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