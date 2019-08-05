На одном из складов ТЦ "Садарак" в Гарадагском районе Баку четвертого августа произошел пожар.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МВД, в тушении пожара, выносе товаров предпринимателей из помещения горящего склада помогали и сотрудники полиции, передает Day.Az.

Некоторые из них отравились дымом.

Отметим, что в связи с пожаром в ТЦ "Садарак" в скорую помощь обратились 16 человек. Шестерым помощь была оказана на месте, остальные были помещены в больницу. Один из них - сотрудник торгового центра, остальные - сотрудники МЧС и МВД, участвовавшие в тушении пожара. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

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