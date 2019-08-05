Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к участникам дорожного движения в связи с ветреной погодой, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

"В связи с ветреной погодой, которая, согласно прогнозу синоптиков, продолжится до восьмого августа, призываем участников движения к большей внимательности и осторожности. Просим пассажиров быть внимательными при ожидании автобусов на остановках, не выходить на проезжую часть в Центрах обмена транспортом и других местах, садиться и сходить с автобусов только на установленных остановках, переходить дорогу через пешеходные переходы. Водителей просим строго соблюдать установленный скоростной режим и требования дорожных знаков", - говорится в обращении.

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