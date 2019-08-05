Сильный ветер, наблюдаемый в настоящее время в Баку, повалил дерево во дворе Национальной академии наук Азербайджана в Ясамальском районе.

Как сообщает в понедельник Trend, дерево упало на банкомат, повредив его, передает Day.Az.

Во время происшествия никто не пострадал.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!