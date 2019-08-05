https://news.day.az/society/1144622.html Сильный ветер в Баку повалил дерево на банкомат - ФОТО
Сильный ветер в Баку повалил дерево на банкомат - ФОТО
Сильный ветер, наблюдаемый в настоящее время в Баку, повалил дерево во дворе Национальной академии наук Азербайджана в Ясамальском районе.
Как сообщает в понедельник Trend, дерево упало на банкомат, повредив его, передает Day.Az.
Во время происшествия никто не пострадал.
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