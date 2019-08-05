https://news.day.az/society/1144639.html В бакинском метро появятся два новых поезда
В бакинском метро появятся два новых поезда
ЗАО "Бакинский метрополитен" запустит еще два новых поезда.
Об этом АПА заявил глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, уже с сегодняшнего дня начаты работы по регулированию поездов, по окончании которых будет проведена пробная регулировка, и поезда будут выпущены на линию.
"В конце августа еще два поезда будут отправлены из России в Азербайджан. В настоящее время процесс производства завершается. Таким образом, общее количество новых поездов будет 11, что значительно улучшит пассажиропоток в новом учебном сезоне", - отметил Б. Мамедов.
Отметим, что поезда производятся российской компанией "Метровагонмаш".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре