ЗАО "Бакинский метрополитен" запустит еще два новых поезда.

Об этом АПА заявил глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, уже с сегодняшнего дня начаты работы по регулированию поездов, по окончании которых будет проведена пробная регулировка, и поезда будут выпущены на линию.

"В конце августа еще два поезда будут отправлены из России в Азербайджан. В настоящее время процесс производства завершается. Таким образом, общее количество новых поездов будет 11, что значительно улучшит пассажиропоток в новом учебном сезоне", - отметил Б. Мамедов.

Отметим, что поезда производятся российской компанией "Метровагонмаш".

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