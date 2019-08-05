Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу в штатном режиме, несмотря на сильный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове. Об этом сообщил Trend в понедельник глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Паша Кесамански, передает Day.Az.

"Никаких изменений в расписании нет. В настоящее время работа осуществляется в штатном режиме, согласно графику", - сказал Кесамански.

Отметим, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове дует сильный северо-западный ветер.

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