https://news.day.az/society/1144663.html Международный аэропорт Гейдар Алиев о влиянии непогоды на расписание полетов
Международный аэропорт Гейдар Алиев о влиянии непогоды на расписание полетов
Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу в штатном режиме, несмотря на сильный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове. Об этом сообщил Trend в понедельник глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Паша Кесамански, передает Day.Az.
"Никаких изменений в расписании нет. В настоящее время работа осуществляется в штатном режиме, согласно графику", - сказал Кесамански.
Отметим, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове дует сильный северо-западный ветер.
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