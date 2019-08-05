В селе Пюстагасым Губинского района произошло ДТП.

Пассажирский автомобиль врезался в линию газораспределительной системы, передает Trend со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз".

В результате 40 абонентов остались без газа, передает Day.Az.

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