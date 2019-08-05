На прошлой неделе в рамках нашего нового проекта "Контрольная закупка" редакция Day.Az решила проверить безопасность самых популярных у нашего потребителя продуктов - сметаны.

Напомним, что в одном из бакинских супермаркетов мы приобрели 5 самых продаваемых и известных марок: это Milla, AzərSüd, Atena, Sevimli Dad и Səba.

Образцы каждой из них были отправлены нами на проверку под номерами, которые отмечены на фото выше. В лаборатории их проверили на соответствие стандартам и содержание опасных микробов, в частности, кишечной палочки, которую нередко обнаруживают в молочной продукции.

Пришло время узнать результаты: содержатся ли в этих продуктах опасные микробы?

Специалисты национальной референтной лаборатории Института пищевой безопасности провели необходимые испытания, протокол которых, подписанный ответственными сотрудниками и проверяющими, мы публикуем ниже.



Пять полученных образцов эксперты проверяли на наличие кишечной палочки и соответствие санитарно-гигиеническим требованиям к пищевой продукции, утвержденным Министерством здравоохранения Азербайджана. С полным списком этих требований можно ознакомиться по ссылке.

Отрадно, что ни в одном из образцов - сметане Milla, AzərSüd, Atena, Sevimli Dad и Səba - не было обнаружено вредных микробов. По заключению экспертов, все они соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к безопасности пищевой продукции.

Друзья! Именно вы выбираете, какой продукт мы будем проверять на этой неделе. По ссылке - наш небольшой опрос. Вы можете выбрать один из предложенных вариантов, или отметить в комментариях свой собственный. Итоги голосования мы подведем через несколько дней.

Еженедельно мы будем приобретать в обычном бакинском супермаркете несколько марок того или иного продукта и отправлять его на проверку в лабораторию Института продовольственной безопасности Азербайджана. Специалисты будут проводить необходимые анализы, результаты которых мы будем публиковать для вас каждый понедельник.

Все образцы, которые мы будем отправлять на анализ, будут закодированы.

ВАЖНО: Все образцы товаров, которые мы будем отправлять на проверку по итогам читательского голосования, приобретаются и будут приобретаться за счет средств редакции, сотрудничество с рекламодателями в этом процессе исключено. Соответствующие чеки мы также будем публиковать.

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