https://news.day.az/society/1144732.html В Баку из-за упавшей ветки дерева пострадала девушка
В Баку из-за упавшей ветки дерева пострадала девушка
В Сабаильском районе Баку рядом с Азербайджанской государственной филармонией ветвь дерева, отломившаяся из-за сильного ветра, травмировала 20-летнюю девушку.
Вызов в Службу скорой помощи поступил в 12:05, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения, передает Day.Az.
Пострадавшая доставлена в Клинический медицинский центр. Ее состояние оценивается как средне-тяжелое.
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