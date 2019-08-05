Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана опубликовало адреса стационарных и палаточных пунктов забоя скота, которые будут функционировать во время праздника Гурбан.

Как сообщили в понедельник Trend из агентства, в праздничные дни в республике будут действовать 44 стационарных и 30 палаточных пунктов забоя скота, передает Day.Az.

С целью сохранения чистоты улиц и недопущения антисанитарии Агентство призывает население забивать скот исключительно в специализированных стационарных, модульных пунктах забоя скота и, в организованных, соответствии с ветеринарно-санитарными и гигиеническими нормами, совместно с местными органами исполнительной власти, палаточных пунктах.

Управление мусульман Кавказа рекомендует верующим совершать жертвенный ритуал с прочтением соответствующей молитвы, в специально отведенных местах с соблюдением требований санитарных норм и не рекомендует осуществлять забой при малолетних детях и на глазах других животных.

Ниже даны адреса пунктов забоя скота в Баку:

Районы

Адреса пунктов убоя и продажи скота

1

Сабаильский район

улица Гюльбалы Алиева (за Бибиэйбатским управлением нефтегазовой добычи )

2

  

20-й участок (Бадамдарское шоссе)

3

Хатаинский район

дорога в Зых (около кафе "Наргиля" и вблизи здания №5)

4

  

поселок Расулзаде, Бинагадинское шоссе

5

Бинагадинский район

поселок Баладжары, дорога Ходжасан-Баладжары-Бинагади

6

  

поселок Бинагади, массив Гюлюстан (около рынка скота)

7

  

улица Джафара Хандана 54 ("Мясной павильон")

8

  

улица Шарифзаде 196

9

Ясамальский район

жилой массив "Ени Ясамал", улица Дадаша Буниятзаде, 7

10

  

улица Мухаммеда Хиябани 10c

11

  

поселок Локбатан (территория ООО "Мейвели")

12

Гарадагский район

ООО "Агровест"(дорога в Локбатан, перед ТЦ "Бина")

13

  

ООО "Гоч-эт" , поселок Локбатан

14

Низаминский район

пересечение улиц Микаила Алиева и Рустама Рустамова

15

  

ООО"Азер-Агро", круг Новобакинского нефтеперерабатывающего завода

16

  

улица Алияра Алиева, 26 (пункт забоя скота, принадлежащий ОАО "Баку Тахыл-2")

17

Наримановский район

пересечение улиц Тебриза и Джейхуна Гаджибейли (автостоянка на месте гостиницы "Гарабаг")

18

  

улица Алияра Алиева, 36a (рынок Кешля)

19

Сураханский район

поселок Говсан, дорога Говсан-Тюркан (перед торговым центром)

20

  

Ени Гюняшли массив В (торговый центр "Гюнеш")

21

Хазарский район

поселок Гала железнодорожная станция (за учреждением "Ламбир")

22

  

поселок Бина, ООО "Оз фермамыздан"

23

Абшеронский район

ООО"Сахлиялы" Хырдалан, птицеводческий массив

24

  

дорога в Забрат, участок перед пунктом забоя скота Azmeat

25

  

правая сторона шоссе Забрат-Кюрдаханы

26

  

шоссе Забрат-Маштага (около маркета "Канал")

27

  

поселок Бакиханово, улица Фаталиева, 72

28

Сабунчинский район

поселок Нардаран, улица Мирзы Фатали Ахундзаде, 107

29

  

поселок Сабунчу, городское шоссе, поворот 6 (двор дома церемоний "Сабунчу")

30

  

поселок Рамана, улица Шуша

31

  

поселок Бильгя, улица Азербайджанская женщина

32

  

поселок Забрат, ОООAzmeat

33

  

поселок Кюрдаханы, улица Гуси Гаджиева, 6

 

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