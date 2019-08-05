Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана опубликовало адреса стационарных и палаточных пунктов забоя скота, которые будут функционировать во время праздника Гурбан.

Как сообщили в понедельник Trend из агентства, в праздничные дни в республике будут действовать 44 стационарных и 30 палаточных пунктов забоя скота, передает Day.Az.

С целью сохранения чистоты улиц и недопущения антисанитарии Агентство призывает население забивать скот исключительно в специализированных стационарных, модульных пунктах забоя скота и, в организованных, соответствии с ветеринарно-санитарными и гигиеническими нормами, совместно с местными органами исполнительной власти, палаточных пунктах.

Управление мусульман Кавказа рекомендует верующим совершать жертвенный ритуал с прочтением соответствующей молитвы, в специально отведенных местах с соблюдением требований санитарных норм и не рекомендует осуществлять забой при малолетних детях и на глазах других животных.

Ниже даны адреса пунктов забоя скота в Баку:

№ Районы Адреса пунктов убоя и продажи скота 1 Сабаильский район улица Гюльбалы Алиева (за Бибиэйбатским управлением нефтегазовой добычи ) 2 20-й участок (Бадамдарское шоссе) 3 Хатаинский район дорога в Зых (около кафе "Наргиля" и вблизи здания №5) 4 поселок Расулзаде, Бинагадинское шоссе 5 Бинагадинский район поселок Баладжары, дорога Ходжасан-Баладжары-Бинагади 6 поселок Бинагади, массив Гюлюстан (около рынка скота) 7 улица Джафара Хандана 54 ("Мясной павильон") 8 улица Шарифзаде 196 9 Ясамальский район жилой массив "Ени Ясамал", улица Дадаша Буниятзаде, 7 10 улица Мухаммеда Хиябани 10c 11 поселок Локбатан (территория ООО "Мейвели") 12 Гарадагский район ООО "Агровест"(дорога в Локбатан, перед ТЦ "Бина") 13 ООО "Гоч-эт" , поселок Локбатан 14 Низаминский район пересечение улиц Микаила Алиева и Рустама Рустамова 15 ООО"Азер-Агро", круг Новобакинского нефтеперерабатывающего завода 16 улица Алияра Алиева, 26 (пункт забоя скота, принадлежащий ОАО "Баку Тахыл-2") 17 Наримановский район пересечение улиц Тебриза и Джейхуна Гаджибейли (автостоянка на месте гостиницы "Гарабаг") 18 улица Алияра Алиева, 36a (рынок Кешля) 19 Сураханский район поселок Говсан, дорога Говсан-Тюркан (перед торговым центром) 20 Ени Гюняшли массив В (торговый центр "Гюнеш") 21 Хазарский район поселок Гала железнодорожная станция (за учреждением "Ламбир") 22 поселок Бина, ООО "Оз фермамыздан" 23 Абшеронский район ООО"Сахлиялы" Хырдалан, птицеводческий массив 24 дорога в Забрат, участок перед пунктом забоя скота Azmeat 25 правая сторона шоссе Забрат-Кюрдаханы 26 шоссе Забрат-Маштага (около маркета "Канал") 27 поселок Бакиханово, улица Фаталиева, 72 28 Сабунчинский район поселок Нардаран, улица Мирзы Фатали Ахундзаде, 107 29 поселок Сабунчу, городское шоссе, поворот 6 (двор дома церемоний "Сабунчу") 30 поселок Рамана, улица Шуша 31 поселок Бильгя, улица Азербайджанская женщина 32 поселок Забрат, ОООAzmeat 33 поселок Кюрдаханы, улица Гуси Гаджиева, 6

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