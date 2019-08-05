https://news.day.az/society/1144805.html На этих улицах Баку будет обновляться дорожная разметка - Внимание, водители!
На этих улицах Баку будет обновляться дорожная разметка - Внимание, водители!
С целью регулирования безопасного движения транспортных средств с 22:00 и до утра на улицах Асада Ахмедова и Хиябани будет наноситься дорожная разметка.
Об этом в понедельник передает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.
Агентство просит водителей быть внимательными и следовать указаниям временных дорожных знаков и правилам дорожного движения.
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