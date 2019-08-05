С целью регулирования безопасного движения транспортных средств с 22:00 и до утра на улицах Асада Ахмедова и Хиябани будет наноситься дорожная разметка.

Об этом в понедельник передает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.

Агентство просит водителей быть внимательными и следовать указаниям временных дорожных знаков и правилам дорожного движения.

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