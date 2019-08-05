https://news.day.az/society/1144811.html В Азербайджане сильный ветер повалил дерево на газопровод - ФОТО
В Азербайджане сильный ветер повалил дерево на газопровод - ФОТО
Сильный ветер повалил дерево на линию газораспределительной системы в поселке Мушвигабад, вызвав незначительные повреждения.
Как сообщили в понедельник Trend из производственного объединения "Азеригаз", перебоев в газоснабжении удалось избежать, по причине отсутствия утечки, передает Day.Az.
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