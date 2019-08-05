https://news.day.az/society/1144813.html Последняя группа азербайджанских паломников отправилась в хадж
Последняя группа азербайджанских паломников отправилась в хадж
Последняя группа азербайджанских паломников сегодня отправилась в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК), передает Day.Az.
Отмечается, что группа из 180 паломников отбыла сегодня утром, а последняя группа - в 19:00. Таким образом завершился процесс отправки азербайджанских паломников в Саудовскую Аравию.
Напомним, что в этом году квота для Азербайджана на совершение хаджа установлена в размере 1400 человек. Паломники вернутся в Азербайджан в период 21-25 августа.
Всего предусмотрено восемь авиарейсов.
В этом году стоимость хаджа составляет 4285 долларов.
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