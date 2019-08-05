На свадьбе в селе Заргарли Габалинского района Азербайджана зафиксирован случай массового отравления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минздрав, в Центральную районную больницу Габалы были доставлены 26 человек. Им была оказана необходимая медицинская помощь

Также сообщается, что в правоохранительные органы и в Агентство пищевой безопасности была отправлена информация по факту массового отравления.

В настоящее время больница работает в усиленном режиме.

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