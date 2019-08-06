https://news.day.az/society/1144847.html Крупное ДТП в Баку: двое погибших, более 10 раненых
Крупное ДТП в Баку: двое погибших, более 10 раненых
На трассе Говсаны - Тюркан в Сураханинском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате столкновения автомобилей марки "Mercedes" и "Nissan", 14 человек получили различного рода травмы, двое скончались, один из них ребенок.
Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу № 3.
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