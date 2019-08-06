На трассе Говсаны - Тюркан в Сураханинском районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате столкновения автомобилей марки "Mercedes" и "Nissan", 14 человек получили различного рода травмы, двое скончались, один из них ребенок.

Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу № 3.

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