https://news.day.az/society/1144921.html Агентство пищевой безопасности расследует массовое отравление в Габале
Агентство пищевой безопасности расследует массовое отравление в Габале
Агентство пищевой безопасности начало расследование инцидента, связанного с массовым отравлением на свадебной церемонии в селе Заргарли в Габалинском районе.
Как сообщили Trend в данной структуре, этим занимается рабочая группа в составе специалистов агентства. Общественность будет проинформирована о результатах расследования, передает Day.Az.
Отметим, что количество обратившихся в центральную районную больницу и Диагностический центр в связи с пищевым отравлением на свадебной церемонии в селе Заргарли Габалинского района достигло 75.
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