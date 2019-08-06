Агентство пищевой безопасности начало расследование инцидента, связанного с массовым отравлением на свадебной церемонии в селе Заргарли в Габалинском районе.

Как сообщили Trend в данной структуре, этим занимается рабочая группа в составе специалистов агентства. Общественность будет проинформирована о результатах расследования, передает Day.Az.

Отметим, что количество обратившихся в центральную районную больницу и Диагностический центр в связи с пищевым отравлением на свадебной церемонии в селе Заргарли Габалинского района достигло 75.

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