"Как и ожидалось, в Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра вчера относительно спала. В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер - 16-18 м/с, временами - 23 м/с".

Об этом ONA сообщила директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Умайра Тагиева, передает Day.Az.

Она отметила, что ночью в море высота волны достигала 7,8 метров, в настоящее время высота волны составляет 6 метров.

"В течение дня будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер, но порывистого ветра не ожидается".

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