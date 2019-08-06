Агентство продовольственной безопасности Азербайджана совместно с Министерством сельского хозяйства и МВД распространило заявление в связи с праздником Гурбан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в заявлении говорится: "В праздничные дни Агентством по продовольственной безопасности, Министерством сельского хозяйства и МВД Азербайджана будут расширены масштабы мер по обеспечению населения безопасным мясом и мясной продукцией.

В связи с этим отмечаем, что забой и продажа животных должны осуществляться в местах, определенных соответствующими государственными органами, а не в местах, не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям (улицы, придорожные территории, кварталы, парки и другие общественные места).

В связи с праздником Гурбан все три структуры будут работать в усиленном режиме. Для обеспечения надлежащего осуществления в праздничные дни забоя животных в распоряжение граждан будут переданы 44 стационарных и 30 палаточных пунктов.

Адреса этих пунктов по территориям уже доведены до сведения общественности через СМИ. Следует также отметить, что в подготовленных по методическим рекомендациям специалистов пунктах, наряду с продажей жертвенных животных, местные исполнительные структуры будут обеспечивать их убой, заготовку и предоставлять другие услуги.

Агентство по продовольственной безопасности, Министерства сельского хозяйства и внутренних дел в эти праздничные дни рекомендуют осуществляющим торговлю и убой животных продавать и резать животных в стационарных и палаточных пунктах по убою животных, отвечающих ветеринарно-санитарным и гигиеническим нормам.

В связи с тем, что в праздничные дни наблюдается убой и продажа животных в антисанитарных условиях, а также на улицах и обочинах дорог, граждан просят обращаться по всем незаконным фактам в службу "102" Министерства внутренних дел, "1003" Агентства продовольственной безопасности и "1652" Министерства сельского хозяйства".

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