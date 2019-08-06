Два дня - с 09:00 6 августа по 8 августа - на магистральном газопроводе Газымамед-Газах Управления по экспорту газа ПО "Азеригаз" будут проводиться ремонтные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, по этой причине в ряде поселков и сел Агсуинского, Кюрдамирского, Исмаиллинского и Гейчайского районов Азербайджана приостановлена подача газа.

Кроме того, сегодня с 10:00 до 18:00 временно приостановлено газоснабжение центра Газахского района. В это время будут осуществляться работы по устранению возникших на газопроводах утечек и замене подвергшихся коррозии частей.

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