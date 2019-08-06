https://news.day.az/society/1144998.html Поступок девушки на бакинском бульваре широко обсуждается в Сети - ВИДЕО
Поступок молодой девушки на бакинском бульваре вызвал бурные обсуждения в Сети.
Поступок девушки на бакинском бульваре широко обсуждается в Сети - ВИДЕО
Поступок молодой девушки на бакинском бульваре вызвал бурные обсуждения в Сети.
Как передает BAKU.WS, несмотря на сильный ветер, девушка, рискуя жизнью, прогуливается по протянутой к морю трубе, передает Day.Az.
Эти кадры распространились в социальных сетях и стали предметом широких обсуждений.
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