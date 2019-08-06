Поступок молодой девушки на бакинском бульваре вызвал бурные обсуждения в Сети.



Как передает BAKU.WS, несмотря на сильный ветер, девушка, рискуя жизнью, прогуливается по протянутой к морю трубе, передает Day.Az.



Эти кадры распространились в социальных сетях и стали предметом широких обсуждений.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!