Агентство пищевой безопасности Азербайджана и пресс-служба Генеральной прокуратуры распространили информацию о массовом пищевом отравлении в Габале, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"С диагнозом "пищевое отравление" пятого августа в лечебные учреждения обратились 89 человек (среди которых 19 женщин и 8 несовершеннолетних) из около 500 гостей, участвовавших в свадебном торжестве, организованном во дворе Гасана Аскерова в селе Заргарли Габалинского района. Сотрудниками РОП и прокуратуры, а также Шекинского отдела Агентства пищевой безопасности незамедлительно было осмотрено место происшествия, взяты образцы блюд, поданных гостям, и проведены другие необходимые следственные действия. По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 200.3 (производство, выпуск в продажу или сбыт заведомо некачественной продукции, сокрытие некачественности продукции, причинившие по неосторожности менее тяжкий или тяжкий вред здоровью потерпевшего) и 314.1 (халатность) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы для выяснения причин массового отравления", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе предварительного расследования было установлено, что после употребления на свадьбе различных продуктов и напитков самочувствие некоторых гостей ухудшилось и они обратились в районную центральную больницу и Габалинский лечебно-диагностический центр. Всем пострадавшим была оказана первая помощь и 88 из них были отпущены домой, один человек продолжает лечение в стационаре.

Осуществляется работа по установлению круга и привлечению к ответственности виновных лиц, говорится в сообщении.

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