https://news.day.az/society/1145121.html Сильный ветер стал причиной тяжелого ДТП на трассе Баку-Губа, есть погибшая
Сильный ветер стал причиной тяжелого ДТП на трассе Баку-Губа, есть погибшая
5 августа, в 08:30 на 5-м километре автодороги Баку-Губа, проходящем через город Сумгайыт, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, водитель автомобиля марки Nissan Micra с госномером 99 SH 379 Аббасова Нурана Мухаммед гызы из-за сильного ветра потеряла управление, в результате чего машина перевернулась. Пассажирка автомобиля Гадымова Гюльгез Савалан гызы в результате ДТП получила тяжелые травмы. К сожалению, жизнь пострадавшей, доставленной в тяжелом состоянии в больницу, спасти не удалось.
По факту ведется расследование.
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