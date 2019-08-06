https://news.day.az/society/1145142.html На одной из улиц Баку перекроют движение транспорта
На одной из улиц Баку перекроют движение транспорта
В связи с запланированными ремонтно-строительными работами, завтра с 8:00 будет перекрыто движение автотранспорта на развороте с улицы Абдуллы Шаига на проспект Наримана Нариманова.
Как сообщили во вторник Trend в Бакинском транспортном агентстве, в качестве альтернативной дороги рекомендуется использовать улицу Фуада Ибрагимбекова, передает Day.Az.
Завершение ремонтно-строительных работ планируется к вечеру.
В связи с этим, автобусы регулярного маршрута №6 будут разворачиваться на улице Фуада Ибрагимбекова.
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