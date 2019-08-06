Запланированный на 6 августа авиарейс Дубай-Баку-Дубай отменен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на онлайн-табло Международного аэропорта Гейдар Алиев, авиакомпания FlyDubai отменила авиарейс Дубай-Баку номер FZ 8945, назначенный на 21.50 по местному времени. В связи с отменой авиарейса в Баку рейс номер FZ 2250 из Баку в Дубай, назначенный на 22.50 по местному времени тоже отменен. Авиарейс должен был выполняться на самолете Boeing B737-800.

Причины отмены авиарейса Дубай-Баку-Дубай неизвестны.

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