Члены экипажа воздушного судна, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), в ходе предполетной проверки в Международном аэропорту Гейдар Алиев обнаружили в туалете самолета тайник, в котором было спрятано около 20-ти смартфонов iPhone.

Об этом Trend во вторник сообщил помощник президента компании по связям с общественностью Паша Кесамански, передает Day.Az.

По словам Кесамански, в настоящее время сотрудники ЗАО "Азербайджанские авиалинии", совместно с работниками Государственного таможенного комитета, проводят по факту служебное расследование.

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