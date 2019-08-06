https://news.day.az/society/1145170.html Сотрудники AZAL обнаружили в самолете тайник со смартфонами iPhone
Сотрудники AZAL обнаружили в самолете тайник со смартфонами iPhone
Члены экипажа воздушного судна, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), в ходе предполетной проверки в Международном аэропорту Гейдар Алиев обнаружили в туалете самолета тайник, в котором было спрятано около 20-ти смартфонов iPhone.
Об этом Trend во вторник сообщил помощник президента компании по связям с общественностью Паша Кесамански, передает Day.Az.
По словам Кесамански, в настоящее время сотрудники ЗАО "Азербайджанские авиалинии", совместно с работниками Государственного таможенного комитета, проводят по факту служебное расследование.
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