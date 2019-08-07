https://news.day.az/society/1145249.html Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавшие
В Хазарском районе Баку произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Гала автомобиль марки Nissan, управляемый Гусейнагой Мурадовым 1961 г.р., врезался в припаркованную на обочине "Ниву".
В результате аварии пострадали водитель "Нивы" Исмаил Алиев, а также водитель Nissan Г.Мурадов, его жена Шафига Мурадова 1969 г.р. и их дочь Назрин Мурадова 1999 г.р.
Все пострадавшие помещены в больницу.
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