В Хазарском районе Баку произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Гала автомобиль марки Nissan, управляемый Гусейнагой Мурадовым 1961 г.р., врезался в припаркованную на обочине "Ниву".

В результате аварии пострадали водитель "Нивы" Исмаил Алиев, а также водитель Nissan Г.Мурадов, его жена Шафига Мурадова 1969 г.р. и их дочь Назрин Мурадова 1999 г.р.

Все пострадавшие помещены в больницу.

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