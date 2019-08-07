На магистральном газопроводе Азадкенд-Имишли, находящемся на балансе Управления по экспорту газа ПО "Азеригаз", сегодня ведутся работы по замене подвергшихся коррозии частей и устранению утечек.

Об этом сообщили Day.Az в производственном объединении.

В связи с этим с 06:00 до 21:00 приостановлено газоснабжение одного промышленного предприятия, с 08:00 до 20:00 - нескольких населенных пунктов в Саатлинском и Имишлинском районах.

Помимо этого, начиная с 09:00 7 августа и до завершения работ завтра, ограничено газоснабжение в нескольких селах Товузского района в связи с работами по реконструкции на газораспределительной станции "Дондаргушчу" в городе Товуз.

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