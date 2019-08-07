Последние данные о состоянии мужчины, заразившегося сибирской язвой
Улучшилось состояние 58-летнего мужчины, заразившегося сибирской язвой. Об этом сообщили Trend в среду в Клиническом медицинском центре, передает Day.Az.
Согласно информации, в течение двух дней пациент будет выписан.
Напомним, что ранее в Сабирабаде два человека заразились сибирской язвой. 25 июля они в тяжелом состоянии были помещены в Клинический медицинский центр. 29 июля один из них - 60-летний мужчина - скончался.
Отметим, что сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. От человека к человеку не передается. В 2018 году была выявлена у 9, в 2019 году - у семи человек, но до недавнего времени не приводила к смертельному исходу.
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