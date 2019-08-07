Змея, замеченная на парковке торгового центра 28 Mall, вызвали панику среди жителей Баку, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.

Торговый центр обслуживает ежедневно тысячи людей, и некоторые из них начинают беспокоиться. Это первый случай, когда в известном и часто посещаемом в столице объекте были замечены змеи. Чаще всего их видят на бакинском бульваре.

Day.Az представляет читателям кадры, на которых запечатлена ядовитая змея в торговом центре.

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