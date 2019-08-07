https://news.day.az/society/1145320.html В известном молле в Баку заметили ядовитую змею - ВИДЕО
В известном молле в Баку заметили ядовитую змею - ВИДЕО
Змея, замеченная на парковке торгового центра 28 Mall, вызвали панику среди жителей Баку, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.
Торговый центр обслуживает ежедневно тысячи людей, и некоторые из них начинают беспокоиться. Это первый случай, когда в известном и часто посещаемом в столице объекте были замечены змеи. Чаще всего их видят на бакинском бульваре.
Day.Az представляет читателям кадры, на которых запечатлена ядовитая змея в торговом центре.
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