Впервые в Баку в парке Центра Гейдара Алиева 25 августа в 18:00 состоится танцевальный конкурс "Red Bull Dance Your Style". Об этом сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

"Red Bull Dance Your Style" - это танцевальный конкурс с участием танцоров, представляющих различные стили уличных танцев. В 2018 году данный конкурс был проведён в 20 странах мира. В результате повышенного интереса, в 2019 году данный конкурс был проведен в более чем 30 странах мира и на 50 различных площадках.

16 местных танцоров, которые будут соревноваться, уже определены. Отбор был проведён популярным французским танцором, выдающимся педагогом, основателем танцевальной школы Juste Debout Брюсом Иканжи (Bruce Ykanji).

Финал мирового конкурса состоится 12 октября в Париже. Победитель конкурса в Азербайджане будет соревноваться с лучшими танцорами мирового масштаба и получит шанс стать чемпионом мира.

Одна из особенностей "Red Bull Dance Your Style" в том, что в данном конкурсе победитель выбирается не жюри, а зрителями.

Зрители выбирают лучшего из двух участников, соревнующихся на сцене, с помощью специальной карточки. На пол сцены приклеиваются два разноцветных (синий и красный) стикера, а также каждый танцор освещается синим либо красным светом. Карточка в руках у зрителей двухсторонняя: одна её сторона синего, другая - красного цвета. Именно таким способом зритель выбирает понравившегося танцора. Другая особенность конкурса в том, что танцоры исполняют свои номера не под обычную танцевальную музыку, а под современные, всеми любимые хиты. Самое главное, что музыка изначально выбирается диджеем, и участник не знает, под какую музыку он будет танцевать.

Также в рамках мероприятия будут представлены выступления особых гостей. Вход свободный.

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