В Баку и на Абшеронском полуострове восьмого августа ожидается переменная облачность, местами дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем - 27-29 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы -764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана восьмого августа в основном без осадков, но в некоторых северных и восточных районах в вечерние и ночные часы ожидаются дожди и грозы, возможны ливни и град. Ветер восточный, кое-где с усилением. Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 30-35 градусов тепла, в горах - ночью 10-15, днем - 15-20 градусов тепла.

Преобладание умеренных ветров и комфортной температуры воздуха благоприятно скажется на метеочувствительных людей.

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