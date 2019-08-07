Необычный цвет холмов Хызы привел в восторг пользователей Instagram - ВИДЕО
Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.
Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.
На этот раз представляем видео, снятое в Хызинском районе, известном своими холмами цвета хны. Именно их необычный цвет и контраст природы решил отразить в своем видео Вахид. Красота пейзажа была по достоинству оценена пользователями соцсети.
Отметим, что данное видео отличается и аудиосопровождением, где звучит стих Мушвига Мехтиева в прочтении тариста Аята Бахшиева. Автор музыки - Заур Акрамли.
Н. Гасымова
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