В Баку автомобиль сбил двух пешеходов.



Как передает Day.Az со ссылкой на BAKU.WS, инцидент произошел на автобусной остановке близ торгового центра "Gənclik Mall".



Съехав с дороги, легковой автомобиль выехал на обочину и сбил 22-летнюю девушку и 23-летнего парня.



Руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров заявил, что вызов поступил на станцию скорой помощи в 18:37.



По словам находившейся на месте происшествия бригады врачей, какой-либо опасности для их жизни нет.

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