https://news.day.az/society/1145514.html В Баку автомобиль въехал в остановку, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов.
В Баку автомобиль въехал в остановку, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов.
Как передает Day.Az со ссылкой на BAKU.WS, инцидент произошел на автобусной остановке близ торгового центра "Gənclik Mall".
Съехав с дороги, легковой автомобиль выехал на обочину и сбил 22-летнюю девушку и 23-летнего парня.
Руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров заявил, что вызов поступил на станцию скорой помощи в 18:37.
По словам находившейся на месте происшествия бригады врачей, какой-либо опасности для их жизни нет.
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