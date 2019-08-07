Согласно поручениям и распоряжениям главы государства, наряду с автомобильными дорогами международного значения, также реконструируются и доводятся до современного уровня проселочные дороги. Очередной проект осуществляется по реконструкции автомобильной дороги Хатман-Гаджман-Калва-Сураханы Агсуинского района.

Протяженность дороги которая начинается на седьмом километре трассы Муганлы-Исмайыллы, составляет 15 километров, передает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Дорога, соответствующая четвертой технической категории, покрытая щебнем, в результате продолжительной эксплуатации без капитального ремонта, пришла в непригодное состояние. Работы по реконструкции автодороги, осуществляемые агентством, уже завершаются.

В рамках работ непригодный грунт на всем протяжении дороги был выкопан, неровности заполнены новым грунтом и утрамбованы. В необходимых местах установлены железобетонные водоотводные трубы диаметром один метр.

В местах, где готова дорожная основа, начаты работы по укладке двух слоев асфальтобетона. Эти работы осуществлены на площади 90 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, строятся дорожные плечи, кюветы, а также планируется ремонт перекрестков.

На завершающем этапе проекта планируется строительство 10 автобусных остановок, установка 45 дорожных знаков, 15 указателей километража, 680 сигнальных опор, а также работа по нанесению разметки на протяжении 45 километров.

Дорога Хатман-Гаджман-Калва-Сураханы Агсуинского района объединяет пять населенных пункта с общим количеством населения две тысячи человек, и обеспечит проезд на трассу Муганлы-Исмайыллы, улучшит транспортное сообщение между селами. Реконструкция дороги также послужит развитию сельского хозяйства и туризма в окрестностях, что положительно скажется на благосостоянии местного населения.

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