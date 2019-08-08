В сети распространилось видео с кадрами аварии в Хачмазе, в результате которой один человек пострадал.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, происшествие зафиксировано на улице Наримана Нариманова Хачмазского района.

Как видно на видео, легковой автомобиль, потерявший управление, сбил на большой скорости появившуюся на пути женщину и врезался в стену аптеки.

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