https://news.day.az/society/1145564.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
7 августа на территории Лерикского района Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр Национальной Академии наук.
Землетрясение зафиксировано в 23:13 по местному времени на территории Лерика в 18 километрах от станции Лерик.
Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров, подземные толчки не ощущались.
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