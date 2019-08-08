7 августа на территории Лерикского района Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр Национальной Академии наук.

Землетрясение зафиксировано в 23:13 по местному времени на территории Лерика в 18 километрах от станции Лерик.

Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров, подземные толчки не ощущались.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!