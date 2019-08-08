Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 18 августа проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу по должностям групп "ВA", "ВB"

Экзамен будет проведен на компьютере или бумажных носителях, а регистрация на участие будет продолжаться до 16:00 девятого августа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По состоянию на восьмое августа для участия в экзамене прошли регистрацию 1028 человек, в том числе по группе "ВА" - 241, а по группе "ВВ" - 787 человек.

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