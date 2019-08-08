https://news.day.az/society/1145625.html В Азербайджане пройдет очередной экзамен для приема на госслужбу
В Азербайджане пройдет очередной экзамен для приема на госслужбу
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 18 августа проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу по должностям групп "ВA", "ВB"
Экзамен будет проведен на компьютере или бумажных носителях, а регистрация на участие будет продолжаться до 16:00 девятого августа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По состоянию на восьмое августа для участия в экзамене прошли регистрацию 1028 человек, в том числе по группе "ВА" - 241, а по группе "ВВ" - 787 человек.
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