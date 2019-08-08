С целью соблюдения чистоты и недопущения антисанитарии, Агентство пищевой безопасности Азербайджана призывает население резать скот исключительно в современных стационарных, модульных пунктах забоя скота и, в организованных, совместно с местными органами исполнительной власти, палаточных пунктах, соответствующих ветеринарно-санитарным и гигиеническим нормам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В праздничные дни в республике будут функционировать 44 стационарных и 30 палаточных пунктов забоя скота. С их адресами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

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