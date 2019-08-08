В Баку пенсионер чудом избежал страшной смерти - ВИДЕО
В сети появилось видео очередного дорожно-транспортного происшествия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева в Баку, возле станции метро "Кероглу".
Медленно переходивший дорогу в неположенном месте пожилой человек спровоцировал аварию. Водитель двигавшегося на высокой скорости автомобиля марки Nissan, чтобы не сбить пешехода, сделал резкий поворот. В результате транспортное средство врезалось в разделительное ограждение и вылетело на полосу встречного движения.
К счастью, никто не пострадал.
Момент ДТП попал на видеорегистратор автомобиля, ехавшего сзади.
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