В сети появилось видео очередного дорожно-транспортного происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева в Баку, возле станции метро "Кероглу".

Медленно переходивший дорогу в неположенном месте пожилой человек спровоцировал аварию. Водитель двигавшегося на высокой скорости автомобиля марки Nissan, чтобы не сбить пешехода, сделал резкий поворот. В результате транспортное средство врезалось в разделительное ограждение и вылетело на полосу встречного движения.

К счастью, никто не пострадал.

Момент ДТП попал на видеорегистратор автомобиля, ехавшего сзади.

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