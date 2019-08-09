сли на машину упало дерево, то, как правило, она уже не подлежит восстановлению. Но взыскать ущерб с ответственных служб чаще всего можно. Даже в случае небольших повреждений и царапин пострадавшему автомобилисту имеет смысл добиваться компенсации. Для этого нужно знать несколько нюансов, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



Почему падают деревья

За состоянием зеленых насаждений следят коммунальные службы, которые должны вовремя подпиливать сгнившие части деревьев и убирать ветки и листву, мешающие движению, электрическим проводам либо бьющие в окна домов.



Однако сильный ветер может повалить даже здоровые деревья, а дожди - подмыть грунт. Кроме того, деревья иногда падают из-за ремонтных работ, связанных с рытьем канав, заменой бордюров или укладкой асфальта. Еще повредить деревья и корни может работающая уборочная и другая коммунальная техника.



Можно ли самостоятельно разгребать обломки

Ни в коем случае не стоит пытаться очистить автомобиль от веток, листвы и обломков. Источник повреждения должен оставаться в том же самом месте, даже если возникло препятствие для движения других машин. Сразу же после обнаружения происшествия необходимо максимально подробно снять на фото и видео, зафиксировать все повреждения автомобиля, разломы и оставшийся от дерева пень.



Помимо повреждений придется сделать обзорные снимки места происшествия так, чтобы в кадр попали название улицы и номер дома. Фотографии нужно делать с различных ракурсов. Кроме того, желательно найти свидетелей и взять у них контактные данные.



Какую службу вызвать

Выбор службы, которую нужно вызвать на место происшествия, зависит от обстоятельств. Если автомобиль двигался, когда на него упало дерево, это дорожно-транспортное происшествие, оформлением которого занимается дорожная полиция. Если же дерево упало на стоящий автомобиль, придется вызвать полицию "обычную". Проще всего это сделать, набрав на телефоне 112 или 102.



Помимо вызова сотрудников полиции, стоит поискать владельцев территории, на которой все произошло: например, руководство стоянки или торгового центра, а во дворе дома - представителей обслуживающей организации и местного ТСЖ.



Как оформить происшествие

Полицейские должны составить акт осмотра места происшествия, в котором указывают предварительную причину падения дерева (например, сильный ветер, провал грунта, обильное налипание мокрого снега, дорожные работы), а также максимально подробно описывают полученные автомобилем повреждения. Кроме того, в документе должно быть прописано время, место и обстоятельства случившегося.



Важный нюанс: не стоит писать в протоколе о том, что размер ущерба является незначительным. Подписавшись под этой формулировкой, водитель практически теряет шансы на полноценную компенсацию. После оформления бумаг нужно получить в полиции справку о факте причинения ущерба с теми же сведениями.



Как оценить ущерб

Для оценки ущерба придется воспользоваться услугами независимой экспертизы. На саму экспертизу нужно вызвать представителя службы, ответственной за территорию. Эксперты осмотрят автомобиль и вынесут вердикт, во сколько обойдется ремонт.

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