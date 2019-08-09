https://news.day.az/society/1145897.html Трагичное ДТП в Баку: автомобиль сбил насмерть пешехода
Трагичное ДТП в Баку: автомобиль сбил насмерть пешехода
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Баку - Газах - граница Грузии, проходящем по территории поселка Сахиль Гарадагского района.
Автомобиль марки KİA Sportage (90-NC-794), за рулем которого находился житель села Гедимкенд Нефтчалинского района Абульфаз Керимов (1983 г.р.), направляясь в сторону города Баку, сбил переходившего дорогу жителя села Нураны Сабирабадского района Новруза Новрузова (1970 г.р). В результате пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту ведется расследование.
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