Представляем нашу подборку мероприятий на пятницу и выходные:

Посмотрите документальный фильм Мурада Ибрагимова

Где: Союз кинематографистов Азербайджана

Когда: 9 августа в 18:00. Вход свободный

Состоящие из хроникальных кадров фильмы, вошедшие в трилогию "Человек" ("İnsan") Мурада Ибрагимова, можно назвать философскими эссе. В картине задействованы Евгений Евтушенко, Вахтанг Кикабидзе и др. Один из фильмов трилогии - "Нефть" ("Neft") становился победителем в номинации "Лучший короткометражный фильм" на международном Венецианском кинофестивале.

Послушайте концерт группы Ahmedowsky Trio вместе с Nijat M.

Где: ETUD Cafe&Bar

Когда: 9 августа в 21:30. Вход: 5 AZN

Группа Ahmedowsky Trio уже более 3-х лет радует бакинскую публику новыми джазовыми композициями и яркими концертами.

В составе Ahmedowsky Trio: Бабек Ахмедов - бенд-лидер, гитарист, Магомед Латифи - бас-гитарист, а также Худаят Ахмед - ударник. В ETUD Cafe&Bar группа выступит с музыкантом Nijat M. (Ниджат Мамедли)

Будут играть фанк, соул джаз, джаз-мугам и многое другое.

Закружитесь в ритме латины на открытом воздухе

Где: Парк Центра Гейдара Алиева

Когда: 10 августа в 20:00. Вход свободный

Танцевать на открытом воздухе - умопомрачительно. А если этот танец - латина, то равнодушных к мероприятию точно не останется.

В эту субботу команда Ilham Osmanov Dance and Art Studio и все все все желающие будут кружить в ритме зажигательной латины в парке Центра Гейдара Алиева. Не упустите такое событие!



Съездите в Губу на психологический тренинг

Где: Губа, Гечреш

Когда: 11 августа в 7:00. Цена поездки: 30 AZN

Тематическая поездка в Гечреш, организованная RA Travel AZ, позволит не только насладиться природой, но и посетить мастер-классы трех спикеров, которые расскажут как познать себя и свои возможности.

Спикеры:

Шарафат Ширинли - психолог высшей категории, семейный и клинический психолог.

Раэн Зекерберг - интернет-маркетолог, SMM-специалист, физиогномист с 20-летним стажем, PickUp-мастер.

Ада Исмайылова - арт-терапевт ,специалист по МАК (метафорические ассоциативные карты), арт-коуч.

В стоимость поездки включены завтрак, фотосессия, развлекательные игры.

Подробности узнайте здесь.

Станцуйте танго

Где: Cello Cafe Lounge (Филармонический парк)

Когда:11 августа в 19:00. Вход свободный

Школа танго E.L. CLUB de TANGO традиционно проводит в столице воскресную милонгу - вечер аргентинского танго. Если вы еще не умеете танцевать танго, это не причина, чтобы пропускать мероприятие. Ведь здесь можно будет послушать хорошую музыку и погрузиться ватмосферу, наблюдая за танцующими парами, которых в столице не мало.

Посетите "Храм Атешгях"

Где: Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм Атешгях"

Когда: В любой день с 10:00 до 20:00. Вход: 0.20 - 5 AZN

Если вы еще не были в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Храм Атешгях", то советуем воспользоваться последними летними неделями и посетить это волшебное место.

"Атешгях" - храм огня на Абшеронском полуострове, в 30 км от центра Баку, на окраине селения Сураханы в Сураханском районе, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами. Возник в XVII-XVIII вв. на месте "вечных" неугасимых огней - горящих выходов естественного газа, благодаря чему храм и носит название "Атешгях", что означает "Дом огня".

В современном виде храм построен в XVII-XVIII веках. Он сооружен проживавшей в Баку индусской общиной, относящейся к касте сикхов. Однако, история храма Атешгях гораздо более древняя. Издавна на этой территории было расположено святилище зороастрийцев-огнепоклонников. Они придавали неугасимому огню мистическое значение и приезжали сюда поклониться святыне.Архитектурный комплекс представляет собой шестиугольник с зубчатой внешней стеной и входным порталом, в центре двора которого возвышается четырёхугольный главный храм - алтарь, который был местом паломничества огнепоклонников.

Дата строительства комплекса сооружений храма относится к 1713 году.

В 1998 году "Атешгях" был представлен в ЮНЕСКО для внесения в Список объектов Всемирного наследия.

Станьте туристом в родном городе

Где: Баку

Когда: Каждый день с 10:00 до 19:00. Цена: 20 AZN

Автобусный тур "Baku City Tour" предлагает быстрый и удобный способ посетить все главные достопримечательности города с помощью одного билета в течение дня. Ключевой особенностью является аудиогид на 8 языках: - азербайджанском, русском, английском, немецком, французском, персидском, итальянском и японском.

На каждой остановке автобус останавливается на две-три минуты, давая время сделать быстрый снимок или два. Но желающие могут выйти, чтобы получить более полное представление о местности и его достопримечательностях, и воспользоваться следующим автобусом уже через час по тому же самому билету.

Продолжительность тура: 1,5 часа, общая протяженность маршрута: 25 км, количество остановок: 16.

Автобус отправляется от площади Азадлыг (рядом с торговым центром "Park Bulvar").

Н. Гасымова

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