7 занятий на пятницу и выходные - ФОТО
Представляем нашу подборку мероприятий на пятницу и выходные:
Посмотрите документальный фильм Мурада Ибрагимова
Где: Союз кинематографистов Азербайджана
Когда: 9 августа в 18:00. Вход свободный
Состоящие из хроникальных кадров фильмы, вошедшие в трилогию "Человек" ("İnsan") Мурада Ибрагимова, можно назвать философскими эссе. В картине задействованы Евгений Евтушенко, Вахтанг Кикабидзе и др. Один из фильмов трилогии - "Нефть" ("Neft") становился победителем в номинации "Лучший короткометражный фильм" на международном Венецианском кинофестивале.
Послушайте концерт группы Ahmedowsky Trio вместе с Nijat M.
Где: ETUD Cafe&Bar
Когда: 9 августа в 21:30. Вход: 5 AZN
Группа Ahmedowsky Trio уже более 3-х лет радует бакинскую публику новыми джазовыми композициями и яркими концертами.
В составе Ahmedowsky Trio: Бабек Ахмедов - бенд-лидер, гитарист, Магомед Латифи - бас-гитарист, а также Худаят Ахмед - ударник. В ETUD Cafe&Bar группа выступит с музыкантом Nijat M. (Ниджат Мамедли)
Будут играть фанк, соул джаз, джаз-мугам и многое другое.
Закружитесь в ритме латины на открытом воздухе
Где: Парк Центра Гейдара Алиева
Когда: 10 августа в 20:00. Вход свободный
Танцевать на открытом воздухе - умопомрачительно. А если этот танец - латина, то равнодушных к мероприятию точно не останется.
В эту субботу команда Ilham Osmanov Dance and Art Studio и все все все желающие будут кружить в ритме зажигательной латины в парке Центра Гейдара Алиева. Не упустите такое событие!
Съездите в Губу на психологический тренинг
Где: Губа, Гечреш
Когда: 11 августа в 7:00. Цена поездки: 30 AZN
Тематическая поездка в Гечреш, организованная RA Travel AZ, позволит не только насладиться природой, но и посетить мастер-классы трех спикеров, которые расскажут как познать себя и свои возможности.
Спикеры:
Шарафат Ширинли - психолог высшей категории, семейный и клинический психолог.
Раэн Зекерберг - интернет-маркетолог, SMM-специалист, физиогномист с 20-летним стажем, PickUp-мастер.
Ада Исмайылова - арт-терапевт ,специалист по МАК (метафорические ассоциативные карты), арт-коуч.
В стоимость поездки включены завтрак, фотосессия, развлекательные игры.
Подробности узнайте здесь.
Станцуйте танго
Где: Cello Cafe Lounge (Филармонический парк)
Когда:11 августа в 19:00. Вход свободный
Школа танго E.L. CLUB de TANGO традиционно проводит в столице воскресную милонгу - вечер аргентинского танго. Если вы еще не умеете танцевать танго, это не причина, чтобы пропускать мероприятие. Ведь здесь можно будет послушать хорошую музыку и погрузиться ватмосферу, наблюдая за танцующими парами, которых в столице не мало.
Посетите "Храм Атешгях"
Где: Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм Атешгях"
Когда: В любой день с 10:00 до 20:00. Вход: 0.20 - 5 AZN
Если вы еще не были в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Храм Атешгях", то советуем воспользоваться последними летними неделями и посетить это волшебное место.
"Атешгях" - храм огня на Абшеронском полуострове, в 30 км от центра Баку, на окраине селения Сураханы в Сураханском районе, в разное время почитавшийся зороастрийцами, индуистами и сикхами. Возник в XVII-XVIII вв. на месте "вечных" неугасимых огней - горящих выходов естественного газа, благодаря чему храм и носит название "Атешгях", что означает "Дом огня".
В современном виде храм построен в XVII-XVIII веках. Он сооружен проживавшей в Баку индусской общиной, относящейся к касте сикхов. Однако, история храма Атешгях гораздо более древняя. Издавна на этой территории было расположено святилище зороастрийцев-огнепоклонников. Они придавали неугасимому огню мистическое значение и приезжали сюда поклониться святыне.Архитектурный комплекс представляет собой шестиугольник с зубчатой внешней стеной и входным порталом, в центре двора которого возвышается четырёхугольный главный храм - алтарь, который был местом паломничества огнепоклонников.
Дата строительства комплекса сооружений храма относится к 1713 году.
В 1998 году "Атешгях" был представлен в ЮНЕСКО для внесения в Список объектов Всемирного наследия.
Станьте туристом в родном городе
Где: Баку
Когда: Каждый день с 10:00 до 19:00. Цена: 20 AZN
Автобусный тур "Baku City Tour" предлагает быстрый и удобный способ посетить все главные достопримечательности города с помощью одного билета в течение дня. Ключевой особенностью является аудиогид на 8 языках: - азербайджанском, русском, английском, немецком, французском, персидском, итальянском и японском.
На каждой остановке автобус останавливается на две-три минуты, давая время сделать быстрый снимок или два. Но желающие могут выйти, чтобы получить более полное представление о местности и его достопримечательностях, и воспользоваться следующим автобусом уже через час по тому же самому билету.
Продолжительность тура: 1,5 часа, общая протяженность маршрута: 25 км, количество остановок: 16.
Автобус отправляется от площади Азадлыг (рядом с торговым центром "Park Bulvar").
Н. Гасымова
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