Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове десятого августа преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-23, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 миллиметров до 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80 процентов, днем - 50-55 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но в некоторых горных районах возможны дожди и грозы, ливни и град. Ветер восточный, кое-где с усилением. Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 31-36 градусов тепла, в горах - ночью 10-15, днем - 20-25 градусов тепла.

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