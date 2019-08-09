https://news.day.az/society/1145991.html Бакинский автовокзал задействовал новые автобусы на праздники - ФОТО
Бакинский автовокзал задействовал новые автобусы на праздники - ФОТО
С учетом традиционного увеличения пассажиропотоков на междугородних линиях накануне праздника Гурбан, наряду с другими автобусами задействованы автобусы повышенной вместимости марки Neoplan.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) Парвин Мамедова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, это позволит обеспечить комфортную и удобную перевозку пассажиров.
"Просим пассажиров покупать билеты не во время отправления, а за несколько дней", - заявила глава пресс-службы.
Отметим, что в связи с праздником Гурбан с седьмого по 14 августа БМАК будет работать в усиленном режиме.
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