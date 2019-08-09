https://news.day.az/society/1146009.html Вот как БТА борется с пробками на дорогах - ФОТО
Вот как БТА борется с пробками на дорогах - ФОТО
С целью своевременного устранения искусственных факторов, вызывающих загруженность и заторы на дорогах, Бакинское транспортное агентство принимает соответствующие меры.
Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, в утренние часы пик усилен контроль на улицах и проспектах в районах автобусных остановок, станций метро "Гянджлик", "20 января", "Нефтчиляр" и других мест столицы, где наблюдаются плотные потоки транспортного движения, передает Day.Az.
В результате за короткое время территории автобусных остановок были очищены от такси и других автомобилей, обеспечено безопасное и беспрепятственное использование населением общественного транспорта.
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