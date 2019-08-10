Массовая драка на бакинской свадьбе: есть раненые - ВИДЕО
Массовая драка в Сабунчинском районе Баку завершилась ранением двух человек.
Как сообщает BAKU.WS, инцидент произошел в поселке Бакиханова, в доме торжеств "Кристалл", передает Day.Az.
Начавшаяся в томе торжеств массовая драка продолжилась во дворе заведения. В драке приняли участие около ста гостей.
В ходе массовой драки Халилов Парвиз Эльхан оглу 2000 года рождения и Байрамов Фархад Али оглы 1999 года рождения получили ножевые ранения.
Сообщается, что молодые люди получили ранения при попытке разнять участников драки.
Они были срочно доставлены в больницу. Халилову диагностировали колото-резаную рану в области левого бедра, а Байрамову - колотые и резаные раны грудной клетки.
По факту введется расследование.
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