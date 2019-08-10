ОАО "Азерсу" в нерабочие дни в связи с праздником Гурбан будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили в субботу Trend в "Азерсу", в связи с этим в аппарате и местных управлениях ОАО будут организованы дежурства, передает Day.Az.

Будет круглосуточно работать колл-центр 955.

Для устойчивого снабжения населения питьевой водой, предотвращения возможных аварийных ситуаций будут предприняты оперативные меры.

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