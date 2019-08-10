Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, но утром местами возможны кратковременные дожди, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Сильный северо-западный ветер вечером несколько стихнет. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 20-23, днем - 25-28 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70 процентов.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, но в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди и грозы, ливни и град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью - 17-22, днем - 30-35 градусов тепла, в горах - ночью 10-15, днем - 16-21 градусов тепла.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!